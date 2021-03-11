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Байден пообещал поделиться вакцинами с миром

Байден пообещал поделиться вакцинами с миромФото: Tom Brenner / Reuters

США готовы поделиться с остальным миром вакцинами от коронавирусной инфекции, когда все американцы будут обеспечены препаратами. Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает ТАСС.

«Мы на пути к тому, чтобы получить достаточное число доз вакцин для всего взрослого населения страны к концу мая. Это раньше на несколько месяцев, чем ожидалось», — отметил он. Политик добавил, что поручил министерству здравоохранения и социальных услуг закупить еще 100 миллионов доз вакцины.

По словам американского лидера, если в стране будет избыток вакцин, то США поделятся с миром. «Мы не можем быть в безопасности, пока остальной мир не находится в безопасности», — подчеркнул президент.

В феврале Джо Байден пообещал вакцинировать почти всех американцев к концу июля. По его словам, к этому времени планируется получить дозы вакцины для 300 миллионов жителей страны. Президент уточнил, что сейчас США запасаются необходимым количеством препарата.

В мире

По материалам: lenta.ru
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