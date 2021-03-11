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Билли Айлиш в Москве! Заметили на Кузнецком мосту

Билли Айлиш в Москве! Заметили на Кузнецком мосту

Сегодня каналы в Telegram приятно удивили любителей музыки молодой американской сингерши Билли Айлиш (Billie Eilish), которая в свои 19 уже смогла заработать мировую известность. Артистку заметили на Кузнецком мосту в Москве. Она, вальяжно прогуливаясь вместе со «свитой» из фотографов, охранников и других сотрудников, делала селфи со своими поклонниками и рассматривала достопримечательности столицы.


Однако, у окружающих есть большие сомнения на счет личности звезды. Действительно ли это была певица или же очередной талантливый мастер перевоплощений поработал над образом похожей на Айлиш модели? К слову, та самая девушка была одета в привычном для селебрити эпатажном стиле: черная куртка-оверсайз с неоновой зеленой отделкой, просторные штаны, массивная обувь и темные очки. Вишенкой на торте стала крайне узнаваемая прическа Бил: прямые волосы до плеч с зеленым оттенком у корней.

«Видела сегодня, когда гуляла, с ней рядом были 5 человек», «Да, было такое, но не верю, что Айлиш. Бред. Опять разоделись)))», «Да это не она вы гоните», «Точно она!!! Лицо один в один», — устроили дебаты в комментариях. Что же, несмотря на то, что эта история действительно кажется фейковой, спасибо ребятам за то, что смогли в точности повторить лук звезды. Это выглядело эффектно!

Telegram-канал «Светские хроники»
Telegram-канал «Светские хроники»
Telegram-канал «Светские хроники»





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По материалам: popcake.tv
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