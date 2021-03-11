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Билли Айлиш защищает своего парня от фанатов

Билли Айлиш защищает своего парня от фанатов

Несколько дней назад вышел документальный фильм американской певицы Билли Айлиш (Billie Eilish), в котором певица познакомила нас со своим экс-бойфрендом. Им оказался певец Брэндон Адамсон (Brandon Adams), известного как Q. Поклонники певицы накинулись на парня после того, как узнали причину их расставания с Билли.

Билли Айлиш вступилась за своего бывшего возлюбленного, после того, как он привлек внимание слушателей певицы. Напомним, что их отношения продлились недолго! Билли рассталась с Брэндоном из-за того, что у него были «более важные дела, чем она». Айлиш призналась, что в день всех влюбленных она чувствовала себя несчастной. Это не понравилось поклонникам певицы. Они напали на Брэндона в социальных сетях.  Певица тут же отреагировала на хейт и решила напомнить своим слушателям, что нужно уважать чужое личное пространство и быть добрее:


«Фанатам — не забывайте быть милыми с людьми, несмотря ни на что! Я люблю вас, ребята, спасибо, что защищаете меня, но будьте добрее!!»

Сам же Брэндон Адамс тоже прокомментировал нападки со своей стороны. Он отметил, что всегда существует две точки зрения. 

«Любой, кто знает меня, знает, где мое сердце. Я остаюсь с улыбкой на лице даже когда мне больно», — заявил парень.

Напомним, в Сети есть милы кадры Билли и ее экс-бойфренда.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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