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Блогер сделал силиконовую грудь, проиграв спор брату. Последний тоже вставил импланты, чтобы его поддержать

Блогер сделал силиконовую грудь, проиграв спор брату. Последний тоже вставил импланты, чтобы его поддержать

Колумбийский блогер и манекенщик Еферсон Коссио проиграл спор своему брату и лег под нож хирурга, согласившись в качестве наказания увеличить грудь, сообщает Lenta.ru.

Сводные братья Еферсон Коссио и Джоан Лопес поспорили о том, кто из них первый наберет в инстаграме 3 миллиона подписчиков. Проигравший при этом обязывался лечь под нож пластического хирурга, чтобы увеличить грудь. 

В результате пойти на операцию пришлось Еферсону Коссио, проспорившему своему сводному брату.

"Меня это не беспокоит. Я пообщался с хирургом, и мне объяснили, что операция не повредит мои грудные мышцы. Я буду ходить с имплантами три дня, а затем их извлекут. Шрам будет совсем маленький и едва заметный благодаря моим татуировкам", — рассказал колумбиец.

Вскоре после процедуры Еферсон Коссио набрал необходимое количество подписчиков, после чего Лопес решил поддержать своего брата, также вживив импланты в грудь. Результаты операции мужчины продемонстрировали публике, снявшись в коротких топах без лифчика.

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По материалам: uposters.ru
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