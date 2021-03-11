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Блондинка с силиконом и мать-одиночка. Репортаж с кастинга в обновленный «ДОМ-2»

Блондинка с силиконом и мать-одиночка. Репортаж с кастинга в обновленный «ДОМ-2»

На днях стартовал кастинг на проект, воскресший из пепла. После закрытия популярного шоу организаторы решили пересмотреть свои взгляды на состав участников. Теперь вместо эскортниц и бездельников, продюсеры ищут блогеров, рэперов и моделей с натуральной красотой. Строго молодых — до 25 лет. Мы побывали на одном из московских кастингов, чтобы посмотреть кто в 2021 году готов стать новой звездой «ДОМа-2».


Место проведения кастинга не изменилось. На легендарную локацию — улицу Саморы Машела, 5 съехались свежие и молодые желающие построить любовь. На стенах — подсказки менеджерам шоу «звезда, блогер, рэпер, московский модник, модели», «10 мальчиков и 10 девочек».

Кастинг проходил в большой комнате. К столу, за которым сидели вершащие судьбу молодняка, редакторы проекта приглашали по трое. Остальные тут же терпеливо ждали своей очереди. 

Правила проведения кастинга остались без обновлений — ребята просто должны рассказать о себе в свободной манере. А еще ответить на страшный вопрос, которым Надя Ермакова пытала будущих звезд «ДОМа-2» — что в тебе особенного? Воистину. 

Рано радовались: где и когда возродится «ДОМ-2»

18-летняя Катя, которая ушла из дома в 13 лет, отучилась в кадетском корпусе и вчера уволилась из кофейни, где работала бариста, произвела впечатление на кастинг-менеджеров. Характер сильный, смазливая, накачанных губ не обнаружено. Отборочный этап прошла.

Кажется, новые участники, будут молодыми, но очень ранними. 

Были на кастинге девушки, которые проигнорировали строчку про натуральную красоту. К длинноволосой блондинке в синем пиджаке с ресницами-бровями-губами-грудями продюсеры оказались безжалостны. «А что будет, если не показывать сделанные сиськи?»; «Кто ты без этого?» — мучили несчастную кастинг-менеджеры. Ну за что так строго, ребята?.. Если не показывать сделанные сиськи, то никто и смотреть не будет.

Также отборочный тур прошла 19-летняя девушка, которая участвовала в недавнем выпуске шоу «Бородина против Бузовой». Две недели назад Анастасия Шаповалова окончательно рассталась с отцом своего ребенка, которого вернула в семью после измены. Теперь она хочет принять участие в проекте «ДОМ-2», чтобы не работать на двух работах по двадцать часов в сутки. По крайне мере, честно! Сыну Насти Захару 2 года и 2 месяца. Девушка трудится аниматором без выходных, снимает квартиру в Люберцах. Накачанных губ не обнаружено.  


Мужская часть прибывших на кастинг, как это обычно бывает, очевидно проигрывала. На фоне повидавших жизнь 20-летних девчат, парни казались инфантильными и зелеными. Но возрастные рамки указаны строго — до 25! 

Интересно, удастся ли продюсерам в итоге осуществить свою идею и набрать юных, креативных и харизматичных? Или новое шоу станет пристанищем для молодых женщин трудной судьбы и незрелых кривляк? Увидим!

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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