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Более 140 детей отравились в российской школе

Более 140 детей отравились в российской школеФото: Данила Егоров / «Коммерсантъ»

Более 140 детей заболели в результате массового отравления в школе №128 Барнаула. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города, передает ТАСС.

«Всего к медикам за последнюю неделю обратились 144 ребенка», — заявили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в городе Шахтерск на Сахалине было выявлено девять случаев кишечной инфекции в одном из детских садов. Семерых воспитанников дошкольного учреждения госпитализировали, остальные находятся на амбулаторном наблюдении.

Россия

По материалам: lenta.ru
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