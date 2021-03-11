Более 140 детей отравились в российской школе

Вадим Карасев

Фото: Данила Егоров / «Коммерсантъ»

Более 140 детей заболели в результате массового отравления в школе №128 Барнаула. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города, передает ТАСС.

«Всего к медикам за последнюю неделю обратились 144 ребенка», — заявили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в городе Шахтерск на Сахалине было выявлено девять случаев кишечной инфекции в одном из детских садов. Семерых воспитанников дошкольного учреждения госпитализировали, остальные находятся на амбулаторном наблюдении.