Более 140 детей отравились в российской школе
Сегодня, 13:55 Вадим КарасевФото: Данила Егоров / «Коммерсантъ»
Более 140 детей заболели в результате массового отравления в школе №128 Барнаула. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города, передает ТАСС.
«Всего к медикам за последнюю неделю обратились 144 ребенка», — заявили в пресс-службе.
Ранее стало известно, что в городе Шахтерск на Сахалине было выявлено девять случаев кишечной инфекции в одном из детских садов. Семерых воспитанников дошкольного учреждения госпитализировали, остальные находятся на амбулаторном наблюдении.
По материалам: lenta.ru