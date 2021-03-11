Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Бузова и Бородина стали ведущими нового шоу

Бузова и Бородина стали ведущими нового шоуКсения БородинаФото: @borodylia

Телеведущие Ольга Бузова и Ксения Бородина стали главными лицами нового проекта «ББ шоу», которое будет транслироваться на телеканале ТНТ. О начале съемок сообщает Vokrug.tv.

По данным издания, «ББ шоу» — перезапуск программы «Бородина против Бузовой», последний выпуск которой выйдет в эфир 12 марта. Продюсеры посчитали, что предыдущий проект «поднадоел зрителям», поэтому потребовали полностью изменить оригинальный формат.

Представители нового шоу отметили, что решили отказаться от скандальности, поэтому на съемках больше не будет криков, ругани и драк. Вместо этого ведущие будут стараться решать проблемы гостей с помощью приглашенных экспертов, включая экстрасенсов.

О подготовке нового шоу стало известно в начале марта. Тогда журналисты писали, что передача, куда Бузову и Бородину пригласят в качестве ведущих, будет посвящена мистике. Однако на тот момент идея и концепция проекта находились в разработке.

18 декабря 2020 года ТНТ официально объявил о прекращении работы над «Домом-2», где Бузова и Бородина были ведущими. Закрытие объяснили низкими рейтингами и отказом множества рекламодателей от сотрудничества. Последний выпуск шоу вышел на ТНТ 30 декабря.

Авторы «Дома-2» обещали, что шоу вернется с новыми героями и в новом формате, однако съемки были сорваны. В феврале участников выселили с площадки.

Главные новости

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

На Украине назвали "главную ошибку" Москвы в отношениях с Киевом
На Украине назвали "главную ошибку" Москвы в отношениях с Киевом
Изменяла ли Ольга Бузова мужчинам? Откровенное признание телезвезды
Изменяла ли Ольга Бузова мужчинам? Откровенное признание телезвезды
Даша Жукова родила сына от греческого миллиардера
Даша Жукова родила сына от греческого миллиардера
Хватает за зад: видео флирта Агаты Муцениеце с женатым режиссером
Хватает за зад: видео флирта Агаты Муцениеце с женатым режиссером
Дошкольников Прикамья в шести отдаленных районах переведут из ветхих детских садов в современные помещения
Дошкольников Прикамья в шести отдаленных районах переведут из ветхих
Новые программы ВДЦ «Смена» объединят ребят из 43 регионов страны
Новые программы ВДЦ «Смена» объединят ребят из 43 регионов страны
В Курске на создание детского технопарка «Кванториум» выделено более 21 млн рублей
В Курске на создание детского технопарка «Кванториум» выделено более
Украинцев предупредили о "двойном ударе"
Украинцев предупредили о "двойном ударе"
Бузова и Бородина стали ведущими нового шоу
Бузова и Бородина стали ведущими нового шоу
Актер «Кривого зеркала» рассказал о трудностях восстановления после коронавируса
Актер «Кривого зеркала» рассказал о трудностях восстановления после
Звезду «Гарри Поттера» заставляли молчать о расистских высказываниях в ее адрес
Звезду «Гарри Поттера» заставляли молчать о расистских высказываниях
Мэттью Макконахи подумает над выдвижением в губернаторы Техаса
Мэттью Макконахи подумает над выдвижением в губернаторы Техаса

Топ на сегодня

Байден пообещал поделиться вакцинами с миром
Байден пообещал поделиться вакцинами с миром
Участницу «ДОМа-2» подозревают в причастности к гибели бодибилдера Ярослава Лившина
Участницу «ДОМа-2» подозревают в причастности к гибели бодибилдера
Путин в среду проведет международный телефонный разговор
Путин в среду проведет международный телефонный разговор
Пленный сирийский боевик рассказал о разворовывании денег стран НАТО
Пленный сирийский боевик рассказал о разворовывании денег стран НАТО
Появились сроки открытия границ Греции для туристов из России
Появились сроки открытия границ Греции для туристов из России

Еще по теме

Ведущим «Дома-2» придумали новое шоу
«Кричать и драться запрещено»: в новом шоу ТНТ Бузова и Бородина сядут за барную стойку
СМИ: Бузова и Бородина после закрытия "Дома-2" будут вести новое шоу о мистике на ТНТ
Ольга Бузова рассказала о сложностях в новом шоу "Спаси свою любовь"