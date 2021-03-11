Бузова призналась в проблемах со здоровьем: «У меня не будет детей»

Алексей Вольцев

На днях Ольга Бузова опубликовала очередной вайн, посвященный проблемам в отношениях семейных пар. Казалось бы, ничего необычного. Такие съемки были ежедневной «процедурой» инстадивы еще «при Даве», но если обратить внимание на тему ролика и комментарий Ольги под постом, который явно был написан от души, можно сделать вывод, что проблема, описанная в видео, имеет для нее большое значение.

Итак, в публикации Бузова и ее партнер по съемке разыгрывают ссору влюбленных. Девушка, плача, говорит своему супругу, что у нее не может быть детей: «Не поднимай больше эту тему… У меня не будет детей, ты понимаешь?» Они начинают рассуждать о возможном усыновлении, но мужчина наотрез отказывается брать чужого ребенка, заявив, что никогда не сможет его полюбить.

Однако, сюжетная линия не так заинтересовала пользователей, как мнение владелицы страницы на этот счет. Ее реплика заставила подписчиков сделать предположение, что, возможно, таким методом Ольга признается в том, что она сама испытывает подобную проблему.

«В жизни каждого из нас, рано или поздно приходит понимание того, что мы не всесильны… Я разделяю вашу боль», — делится она чувствами в Instagram. «Слушайте, так может поэтому у нее и нет детей у самой? Может она не играет историю здесь вообще а говорит про свою жизнь?» — полагает девушка из сети.







