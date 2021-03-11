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Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова передвигалась в инвалидном кресле в последнюю беременность

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова передвигалась в инвалидном кресле в последнюю беременность

Мария сейчас супруга известного баскетболиста и многодетная мама. Сыновья Федор и Степан родились в первые годы брака с Кириленко, девочку Сашу они удочерили в 2009-м. А в 2015-м на свет появился младший ребенок пары.


Как вспоминает Мария, третья беременность оказалась для нее непростой. Она узнала о том, что ждет третьего сына буквально за день до того, как они с супругом собрались лететь на Таити. Врач мне сказал: «Да, беременность есть, но я ее не вижу в полости». А у меня был опыт внематочных. И добавил: «Молитесь!» — вспоминает многодетная мама.

Супруги все же полетели на острова, но в один из дней у Маши сильно заболела поясница. Она попросила местного капитана помочь с поиском врача. Так, Мария попала на УЗИ в местную клинику, исследование проводилось на аппарате примерно 1989 года выпуска. По возвращении в США супруга Кириленко вновь отправилась на обследование к своему специалисту. «Надо зашивать на 21-22 неделе, подошьем и лежим на сохранении», — сказал ей врач.

Мария не хотела вести малоподвижный образ жизни, поэтому взяла напрокат в больнице электрическое инвалидное кресло, на котором могла передвигаться по Нью-Йорку. «Объездила весь Манхеттен. Выносила, слава Богу», — поделилась Мария.

Известно, что пара даже не думала, что у них появится еще один ребенок. За шесть лет до этого, в 2009-м, супруги Кириленко взяли в семью девочку-отказницу, которой было всего двух месяцев.  

«Мальчики родились, и мы подумали, что неплохо укомплектовать семью девочкой. Гарантии на биологическую дочь не было, и мы решили объединить несколько целей и сделать доброе дело. Может, посредством усыновления я разобралась с какими-то своими психологическими проблемами. Я люблю Сашу, не потому что она очень хорошая девочка, а просто так», — рассказала Мария в YouTube-шоу «Света вокруг света».

Напомним, что до брака с баскетболистом Мария была замужем за Андреем Григорьевым-Апполоновым. Женщина до сих пор очень дружна с солистом «Иванушек International», он приезжает к ним с Андреем в гости, когда те находятся в Москве. А вот в конце 90-х пара не смогла быть вместе после выкидыша девушки, переживания тогда сильно сказались на их отношениях.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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