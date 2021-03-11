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Бывший муж Легкоступовой ответил на обвинение в изнасиловании жены перед смертью

Бывший муж Легкоступовой ответил на обвинение в изнасиловании жены перед смертьюЮрий ФирсовКадр: телепередача «Прямой эфир»

Бывший муж певицы Валентины Легкоступовой, яхтсмен Юрий Фирсов ответил на обвинение в изнасиловании жены перед смертью. Об этом сообщает «Пятый канал».

57-летний вдовец счел бессмысленными предположения о том, что он мог принуждать к сексу любимую супругу. По его словам, интимная близость между ними всегда происходила по обоюдному желанию.

«Вы такую чушь говорите. Любимая жена, мы… Не знаю, как можно насиловать женщину, которая любит тебя, а ты любишь ее», — заявил Фирсов. Адвокат яхтсмена Валерия Макарова предположила, что ее подзащитного пытаются затравить, выдвигая против него подобные обвинения.

Ранее сообщалось, что певица Валентина Легкоступова могла подвергнуться сексуальному насилию перед смертью. С данным заявлением выступил профессор НИИ имени Склифосовского Игорь Шарипов в эфире программы «Пусть говорят». Эксперт пришел к такому выводу, изучив гематомы на теле артистки.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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