Центробанк рассказал о механизме разгона акций через Telegram-каналы

Вадим Карасев

Центробанк впервые выявил скоординированный искусственный разгон цен на акции в Telegram-каналах по аналогии с событиями на Reddit. Инициаторы ждали роста цены акций из-за прихода инвесторов-новичков.

Директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях рассказал, что по предписанию Банка России свыше 60 счетов трейдеров были заблокированы брокерами. Поводом стало выявление 5 марта призывов к покупке акций компании "Россети Юг", появившихся в одном из Telegram-каналов.

"В данном случае это конкретная операция, когда людей вовлекают купить ценную бумагу ввиду того, что она растет, и продать на пике стоимости ценных бумаг... С использованием социальных сетей и мессенджеров подобного рода схемы — это первая, которую мы установили и выявили", — цитирует его "Интерфакс".

В отличие от американцев, авторы призывов хотели самостоятельно заработать на растущих акциях, в то время как пользователи Reddit вели борьбу с профессиональными участниками рынка, включая хедж-фонды.

Как сообщал NEWSTES, ранее голливудская киностудия Metro-Goldwyn-Mayer решила снять фильм о противостоянии армии рядовых инвесторов с форума Reddit и крупных инвестфондов с Уолл-стрит.