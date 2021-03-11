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Чеченцев осудили за попытку заставить женщин в Европе жить по шариату

Чеченцев осудили за попытку заставить женщин в Европе жить по шариатуФото: Ognen Teofilovski / Reuters

Чеченцев в Австрии осудили за попытки заставить соотечественниц жить в Европе по законам шариата. Об этом сообщает Die Presse.

По информации издания, перед судом предстали пять человек, старшему из которых 38 лет, а младшему — 19. Они организовали группу, выполнявшую роль полиции нравов: преследовали женщин, которые, по их мнению, нарушали традиционные нормы поведения. Осужденные выкладывали в соцсетях фотографии девушек «с несоответствующим внешним видом» и занимались травлей, кроме того, известны факты избиений и угроз в адрес семей пострадавших.

Полностью признан виновным лишь 38-летний подсудимый, фигурировавший в закрытых интернет-сообществах как «король ночи». Его приговорили к 15 месяцам лишения свободы, 10 из них — условно. Остальные получили такие же сроки, при этом двое обвиненных уже отбывают наказания по другим статьям.

В июле 2020 года земельный суд Вены осудил на 10 лет выходца из Чечни и боевика террористической организации «Имарат Кавказ» (запрещена в России) в подготовке нападения на российских военных, повлекшего смерть четырех человек. Прокуратура обвинила 32-летнего мужчину в участии в террористической организации с 2008-го по 2013 год.

В мире

По материалам: lenta.ru
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