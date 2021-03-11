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Четверо военнослужащих обокрали на несколько миллионов рублей челябинскую танковую дивизию

Четверо военнослужащих обокрали на несколько миллионов рублей челябинскую танковую дивизию

Четверо военнослужащих танковой дивизии, дислоцированной в городе Чебаркуле Челябинской области, за 2 года украли из нее сухие пайки на 5 млн рублей, передает URA.Ru со ссылкой на пресс-службу челябинского управления ФСБ.

Военнослужащие службы тыла танковой дивизии, дислоцированной в Чебаркуле (Челябинская область) с 2017 по 2019 годы фиктивно списали индивидуальные рационы питания (ИРП), так называемые сухие пайки. В дальнейшем их продавали. Ущерб составил пять миллионов рублей.

Магнитогорский гарнизонный суд признал военных виновными в растрате, совершенной организованной группой в особо крупном размере. Фигурантов лишили званий и приговорили к лишению свободы сроком от 3 до 7 лет в колонии-поселении и колонии общего режима, а также к штрафам.

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По материалам: uposters.ru
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