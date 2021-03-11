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Четвертый день Масленицы 11 марта 2021 года: Разгуляй

Четвертый день Масленицы 11 марта 2021 года: Разгуляй

Сегодня четвертый день Масленичной недели, называемый в народе Разгуляй. Эксперты рассказали о главных традициях этого дня и о том, чем он важен.


Разгуляй — четвертый день празднества, но это еще не конец. Ранее мы рассказывали о том, как празднуется Масленица по дням. Самые бурные яркие дни еще впереди, так что не расстраивайтесь, если сегодня у вас будет много неотложных дел и работы.

Смысл этого дня

В четверг всегда начинается так называемая широкая Масленица. Это вторая часть Масленичной недели, которая издревле являлась самым ярким и важным этапом празднования.

Если с понедельника по среду были принято больше внимания уделять делам по дому, то с четверга можно было полностью сфокусироваться на празднествах. Конечно, в современном мире это сделать не получится, потому что у многих людей в эти дни есть работа, но в Разгуляй не принято занимать домашними делами.

Смысл этого дня заключается в веселье и общении с близкими. В четверг необходимо фокусироваться только на позитивных эмоциях. 11 марта нет места обидам и негативу, неприятным воспоминаниям. Смысл этого дня — избавление от накопившейся негативной энергии.


Традиции на Разгуляй

Традиции этого дня частично повторяют обычая Масленичного вторника. Когда начиналась широкая Масленица, люди гуляли, играли на улице с детьми, веселились, пели песни и радовались жизни.

На Разгуляй постарайтесь запастись позитивом и поделиться им с окружающими — не обязательно только с близкими людьми. Будьте предельно добродушными и открытыми на работе.

Это прекрасный день для физической активности. Нужно больше двигаться, посещать бассейн и спортзал. Считается, что так человек отдает свою энергию, и на ее место приходит что-то новое и позитивное.

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По материалам: dailyhoro.ru
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