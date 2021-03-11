Что делать, чтобы сбылся хороший сон

Вадим Карасев

Многие фокусируются на плохих снах, боясь, что они сбудутся, но гораздо продуктивнее желать, чтобы сбылся хороший сон. Эксперты в области биоэнергетики расскажут, как сделать так, чтобы хороший сон стал реальностью.

Вещие сны снятся в ночь с четверга на пятницу. Если вам приснился очень хороший сон в этот период, значит, вероятность того, что он исполнится, гораздо выше, чем обычно. Но не стоит думать, что другие сновидения не имеют подобной силы. Если вероятность исполнения хорошего сна ниже, это не значит, что ее нет. Повысить шансы на успех помогут приведенные ниже советы.

Методика визуализации

Когда мы видим хороший сон, то все, что случается в нем, словно происходит наяву. Чтобы он стал вещим и сбылся, нужно в первую очередь прокрутить его еще раз в голове и записать сразу после пробуждения, причем в мельчайших подробностях. Постарайтесь запомнить абсолютно все.

Записанный сон перечитывайте каждый день. Это заставит Вселенную пойти вам навстречу и открыть особый канал связи, при помощи которого желаемое исполнится. Представляйте себе это перед сном, во время работы, по пути домой и так далее. Представьте, что это уже случилось.

Медитации

В этом случае также понадобится записать ваше сновидение и воспроизводить его снова и снова, но уже не просто так, а в состоянии ментального погружения, именуемого медитацией.

Войдите в это состояние, приняв удобное положение и закрыв глаза. Вам никто и ничто не должно мешать. Если вам захочется, можете включить успокаивающую музыку, звуки природы: дождя, ветра, моря и так далее.

Расслабьтесь и начните очень медленно вдыхать и выдыхать воздух. В таком ритме ваше биополе начнет насыщаться энергией Вселенной, нервы успокоятся, а сознание станет открытым для приема положительных вибраций. Представляйте себе, что вы заново переживаете события сна. Вспоминайте каждую деталь и растворитесь в этих сновидениях заново.

Утренний ритуал

Приятный сон — это не просто картинки, которые видит наш мозг во время отдыха. Это то, чего мы желаем больше всего на свете. Именно поэтому можно провести простой утренний ритуал на исполнение этого желания.

Не спешите идти умываться, чтобы не «смыть» с себя хороший сон и удачу. Сядьте на кровати, расслабьтесь, прогоните в голове то, что вы увидели во сне и произнесите три раза: «Все хорошее со мной произойдет. Не во сне, а наяву, не во сне, а в мыслях. Да будет так». Затем запишите вкратце то, что вы увидели во сне, на маленькой бумажке, разорвите ее и пустите по ветру или сожгите.

Не рассказывайте никому о том, что увидели

Даже самому близкому человеку не стоит рассказывать о том, что происходило во сне. Тут действует принцип: чем меньше людей знает, тем быстрее желание исполнится. Хороший сон лучше держать в секрете.

Не убирайтесь в этот день

После хорошего сна можно слегка прибраться, помыть посуду, но затевать генеральную уборку не стоит. Считается, что это отпугнет от вас удачу, и хороший сон не сбудется.