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Что Джей-Хоуп себе позволяет?! Целует Тэхёна, когда он спит!

Что Джей-Хоуп себе позволяет?! Целует Тэхёна, когда он спит!

Между ними что-то есть или это очередной хайп?!

Провокационные моменты дружбы членов музыкальной группы BTS частенько становятся шокирующим контентом для пользователей YouTube, где очарованные нежными отношениями музыкантов поклонники распространяют отрывки роликов с поцелуями, ухаживаниями и объятиями «Бантан».


В забавной подборке трогательных моментов бэнда на канале «Ari Rang» публику больше всего зацепил момент «тайного» поцелуя Джей-Хоупа (J-Hope) и Ви (V). А «тайный» он, потому что о нем не знал даже сам Тэхён! Джей незаметно подкрался к кровати друга и мило оставил ему след от своих губ на макушке в тот момент, когда Вишня спал. После этого Хосок тихонько удалился со счастливым лицом. Хотите спросить, что между ними происходит?! На самом деле, это ничего не значит. В азиатской культуре, как вы знаете, гораздо лояльнее относятся к телесным прикосновениям, если речь идет о самых близких людях: членах семьи и лучших друзьях.

Более того, BTS всегда пропагандировали с экранов дружелюбие и открытую демонстрацию теплых чувств, поэтому, не стоит удивляться, что Хоби перецеловал уже каждого из своих приобретенных братьев!

Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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