Что форма глаз расскажет о характере женщины

Вадим Карасев

Форма глаз — это важный критерий при оценке чужого характера. Эксперты в области биоэнергетики рассказали о том, что форма глаз может рассказать о характере той или иной женщины.

Энергетика человека может читаться различными способами. Если вы хотите заглянуть женщине в самую душу и узнать ее получше, обязательно смотрите на форму ее глаз. Она скажет о женщине больше, чем тысяча слов.

Круглые глаза





Женщины с круглыми глазами — невероятно добрые и открытые натуры. Им можно доверять. Их характер может быть непростым, но они никогда не будут играть на нервах окружающих людей просто так, без какой-либо причины. Не сомневайтесь в том, что они не оставят без внимания попытки задеть их самолюбие.

Таких женщин крайне легко обидеть. Они тяжело воспринимают любую критику, поэтому в общении с ними стоит сначала думать, а потом говорить. Эксперты считают, что это очень верные женщины, отличные мамы и верные подруги. У них мягкая и приятная энергетика, поэтому они подвержены влиянию энергетических вампиров. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют таким женщинам осторожно выбирать свое ближайшее окружение и реже рассказывать кому-то о своих планах.

Раскосые глаза





Подобный тип глаз чаще встречается у восточных женщин и девушек, но нередко его можно встретить и у дам европеоидной и негроидной рас. Внешний уголок глаз приподнят, а внутренний опущен. Это интригующие женщины с необычной энергетикой. Они таинственны и непредсказуемы в своих действиях.

Что касается внимания мужчин, то его они просто обожают. Если женщины с другими типами глаз могут уставать от постоянного общения с сильным полом, то женщины с раскосыми глазами заряжаются от него энергией и черпают в этом силы. У них очень высокая самооценка, поэтому многие боятся оказаться в их тени. Эксперты советуют таким женщинам как можно реже занимать оборонительную позицию. Не все люди — враги и недоброжелатели.

Миндалевидные глаза





Это узкие глаза, без поднятых или опущенных век и уголков. Они кажутся немного прищуренными. Женщины, обладающие этим типом глаз, отлично диагностируют ложь. Они обладают стабильным характером и энергетикой. У них самая лучшая интуиция и отличная память.

Такие женщины стараются доводить дела до конца, редко просят кого-то о помощи. Они могут принимать спонтанные решения, но делают это не очень часто. Наблюдения показывают, что обладательницы миндалевидных глаз предпочитают никому не объяснять причины своих поступков. Это властные и самодостаточные натуры. В отношениях такие женщины нередко подавляют мужчин своей мощной энергетикой.

Глаза с опущенными внешними уголками





Такие глаза кажутся грустными, но пусть их внешний вид вас не обманывает. Такие женщины часто участвуют в любовных треугольниках. Их самоуверенность порой зашкаливает. При этом с ними очень приятно и легко общаться на любые темы. Они лишены стремления к излишней самокритике.

Еще такие дамы порой не слишком тактичны, особенно если кто-то нарушает их личные границы. Они мстительны и злопамятны. Им нравится вносить разнообразие в досуг, искать новые увлечения и хобби. Им свойственна любовь к многозадачности, сопереживанию. Под их внешней оболочкой неприступности находится тонкая и чувственная, но скрытная натура. Поговорить по душам с женщиной, обладающей «грустными» глазами, сразу не получится. Она будет слушать, но не раскроется. Для этого потребуется очень много времени.