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«Чтобы не забыл никогда!»: Евгения Лютая открыто флиртовала с Борисом Корчевниковым

«Чтобы не забыл никогда!»: Евгения Лютая открыто флиртовала с Борисом Корчевниковым

За плечами Евгении Лютой три неудачных брака. Несмотря на это, артистка все же надеется встретить идеального мужчину. Ведущий передачи «Судьба человека», гостьей которой стала Лютая, намекнул ей, что вполне может претендовать на место кавалера.


Звезда «Склифосовского» воспитывает двоих сыновей от разных супругов и довольствуется статусом свободной женщины. Правда, иногда ее все же печалит жизнь без любимого человека. 

«Сейчас мое сердце свободно. Я, наверное, до сих пор не встретила свой идеал мужчины, которым, к слову, является мой дедушка. Он красивый брюнет. Вот мой идеал: сильный, умный, образованный, благородный, с горячей кровью», — разоткровенничалась 41-летняя Лютая на шоу Бориса Корчевникова на канале «Россия 1».

Телеведущий вдруг недвусмысленно намекнул своей собеседнице на то, что мог бы вполне претендовать на ее внимание. «Есть такие мужчины и не обязательно брюнеты!» — обратился Борис к Евгении.

Актриса не стала скрывать смущения. «Ух, Борис! Знаете что? Сейчас я себя в руках держу! Я готовилась к нашей встрече, специально ходила к модельеру и попросила его сшить такое платье, чтобы вы не забыли меня никогда!» — флиртуя ответила она Корчевникову.

Напомним, в отличие от Евгении, телеведущий ни разу не был женат, зато состоял в длительных отношениях с актрисой Анной Сесиль-Свердловой, с которой расстался после восьми лет романа. 

«Это как оторвать веточку, которая уже приросла. Больно на всю жизнь. Если ты расстался из-за предательства, доверие сохранить не удастся. В нашем случае не было предательства — ни с моей, ни с Аниной стороны. Поэтому доверие сохранилось, а значит, и шанс на дружбу», — делился как-то Борис.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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