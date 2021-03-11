Дания срочно приостанавливает вакцинацию из-за образования тромбов

Анастасия Иванова

Вакцинация граждан Дании препаратом AstraZeneca временно приостанавливается из-за обнаруженных побочных эффектов.

Правительство Дании приняло решение приостановить использование векторной вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. Аналогичный запрет был введен также в Норвегии и Австрии.

Такое решение было принято из-за возникновения тромбов у привитых пациентов, некоторым из них потребовалась госпитализация. До сих пор не изучен механизм воздействия вакцины AZD1222 на развитие данного состояния.

Стоит отметить, что от российской вакцины «Спутник V» вакцина AstraZeneca отличается и подобных побочных эффектов у привитых не возникало. Тем не менее правительство трёх стран приняло решение временно приостановить вакцинацию до выяснения всех обстоятельств.