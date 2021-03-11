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Даша Жукова родила сына от греческого миллиардера

Даша Жукова родила сына от греческого миллиардера

В конце прошлого года в Сети заговорили о беременности экс-жены Романа Абрамовича, которая не так давно стала супругой миллиардера Ставроса Ниархоса. А вскоре появились фото, на которых Даша запечатлена с округлившимся животом. Сегодня стало известно, что в знатной семье случилось долгожданное пополнение.


Несколько минут назад журналисты сообщили радостную новость — 39-летняя Даша Жукова вновь стала мамой. Избраннику Ставросу Ниархосу она подарила долгожданного сына, которого назвали в честь отца бизнесмена Филипом.

Напомним, что Жукова вышла замуж за греческого миллиардера осенью 2019-го. Свадебную церемонию влюбленные решили провести в узком кругу родственников и близких друзей, среди которых, к слову, числятся голливудские звезды, а также воротилы мирового бизнеса.

Впрочем, уже через четыре месяца новобрачные закатили роскошное торжество, которое обошлось им по скромным подсчетам в 6,5 миллионов долларов. Мероприятие состоялось в швейцарском Санкт-Морице и собрало мировых знаменитостей. Поздравить влюбленных также явилась представительница королевской семьи — принцесса Беатрис.

Ранее Дарья была замужем за Романом Абрамовичем. Они прожили в браке несколько лет, растили двоих детей: сына Аарона и дочь Лею. Пара развелась четыре года назад, причем расставание прошло по взаимному согласию. Бывших супругов частенько видят мирно беседующих на светских мероприятиях. Поклонники даже надеялись, что они вновь сойдутся, однако Жукова уверяет: между ними лишь дружеские отношения.

С богатым наследником Дарья познакомилась вскоре после разрыва с Абрамовичем. Влюбленные долгое время скрывали романтическую связь и объявили о ней лишь в 2019-м. Дизайнер тогда пришла с миллиардером на торжественный бал Института костюмов в Нью-Йорке, чем негласно подтвердила статус пары.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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