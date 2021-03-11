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Деми Ловато зависимости: «Наркотики помогли мне избежать смерти»

Деми Ловато зависимости: «Наркотики помогли мне избежать смерти»

Некоторое время назад Деми Ловато (Demi Lovato) рассказала, что столкнулась с очень тяжелой проблемой —наркотической зависимостью. Певице было непросто в этом сознаться, но она хочет говорить о проблеме, чтобы помочь другим.

Исполнительница Деми Ловато стала гостей подкаста Дианы Герреро (Diane Guerrero) «Нет, я не в порядке». В нем певица развеяла все слухи относительно своей зависимости. Деми отметила, что существует ошибочное мнение, якобы «если люди употребляют наркотики или имеют дело с расстройством пищевого поведения или самоповреждением, то они хотят умереть». Девушка отметила, что у нее было все наоборот. Наркотики помогли избежать ей смерти.


По словам певицы, суицидальные мысли очень часто ее посещали, поэтому она пыталась заглушить их наркотиками. Деми отмечает, что если бы выбрала другой путь, то ее бы уже не было в этом мире.

«Если я могу сломать представление о Голливуде — извините, кто-то должен это сделать, потому что мы показываем людям нереалистичную жизнь, только наше лучшее «я», — с грустью добавила она.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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