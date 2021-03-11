Депутат горсовета Уфы объявила распродажу люксовой одежды на миллионы рублей

Вадим Карасев

Депутат горсовета Уфы Юлия Романчева объявила в Instagram о распродаже своей одежды люксовых брендов, общая стоимость которой превышает миллион рублей.

Для этого она создала даже специальную страницу в соцсети, где выложены предложения. Романчева продает куртки, футболки, сумки, обувь и аксессуары от Gucci, Versace, Dolce & Gabbana, Valentino, Burberry и других брендов.



Многие вещи продаются комплектами. Так, например, наряд бренда Donnavventura, состоящий из куртки, ветровки, джинсов, перчаток, шарфа, сапог, сумки и ремня, обойдется покупателям в 130 тысяч рублей. Куртка, кроссовки, рюкзак и футболка от Valentino из одной коллекции обойдутся в 104 тысячи, хотя их можно приобрести отдельно. По подсчетам "Ленты.ру", стоимость гардероба депутата превышает миллион рублей. Деньги, вырученные от продажи, она обещает направить на благотворительность.