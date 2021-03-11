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Дочь Трампа раздала американцам сотни коробок еды

Дочь Трампа раздала американцам сотни коробок едыФото: @thelifeboatproject / Instagram

Дочь бывшего президента США Дональда Трампа Иванка раздала американцам сотни коробок с едой в рамках благотворительной акции «Фермеры для семьи». Это было ее первым появлением на публике после того, как семейство Трамп покинуло Белый дом в январе. Об этом пишет Daily Mail.

Акция, организованная обществом Lifeboat Project, прошла во Флориде во вторник, 9 марта. Ее участники раздали местным жителям 4220 коробок с едой, более 1300 из которых раздала лично Иванка Трамп. Мероприятие состоялось в рамках программы по поддержке фермеров и населения в условиях пандемии коронавируса.

Ранее Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер в 2020 году лишились заметной части доходов. Так, семейная пара за 2020 год и первые 20 дней 2021-го сообщила о суммарном доходе в примерно 120 миллионов долларов. По сравнению с таким же предыдущим периодом это потеря более чем 20 процентов — за прошлый такой же период Трамп и Кушнер заработали 156 миллионов.

В мире

По материалам: lenta.ru
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