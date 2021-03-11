Доказательство того, что Фирсов специально спаивал Легкоступову: «Он проходил кодирование»

Лидия Мартынова

Вдовец Юрий Фирсов продолжает отрицать свою невиновность в смерти исполнительницы Валентины Легкоступовой. Однако ее дети продолжают стоять на своем и уверены, что именно он споил певицу и убил ее.

Несмотря на то, что Валентина Легкоступова умерла полгода назад, ее гибель продолжает обрастать новыми подробностями. На днях выяснилось, что Фирсов давно имел большие проблемы с алкоголем. Близкие Валентины утверждают, что именно супруг подсадил ее на алкоголь. Ведь раньше исполнительница вообще не воспринимала алкоголь и осуждала чрезмерно пьющих людей. В доказательство дочь Легкоступовой предъявила документы, в которых ясно, что Фирсов проходил кодирование от алкогольной зависимости два года назад. Сам яхтсмен отрицает этот факт.

«Вам вшивали специальную ампулу от алкоголизма. Ее действие истекло как раз в тот период, когда моя мама впервые попала в больницу. Вам, видимо, не нравилось пить одному, и вы спаивали ее», — заявила дочь в эфире Первого канала.

Подруги артистки также волнуются за других женщин, которые могут повторить судьбу Легкоступовой. Подруга артистки Галина Ломакина отметила, что у Фирсова есть «новая жертва на примете». К слову, и сам Фирсов не отрицает, что скоро может пойти в загс.