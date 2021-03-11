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Домовских блогеров могут лишить рекламных заработков

Домовских блогеров могут лишить рекламных заработков

Экс-участницы любят хвастаться своей жизнью за периметром, особенно бравируя тем, что им не приходится на кого-то работать. В результате хейтеры иногда объединяются и ополчаются против особенно успешных, старательно уничтожая желание у рекламодателей с ними связываться. А теперь за блогеров возьмутся не только хейтеры, но и Государственная Дума.

В сети обсуждают интересную новость - блогеры, хвастающиеся своей безбедной жизнью за счет рекламы, могут остаться без рекламных заработков, потому что в Государственную Думу уже рассматривают предложение ввести налог на заработки в соцсетях. И если его примут, а никаких весомых причин не заставлять платить налоги блогеров нет, им придется несладко, пишет newstes.ru.
Милена Безбородова хвасталась, что зарабатывает миллионы на рекламе за периметром, Виктория Романец тоже любит поговорить о доходах на хейтерах, Саша Черно хоть и не заявляет так явно о своих прибылях, но арендует дом, содержит семью и везет мужа делать пластическую операцию в Турцию, Алена Савкина тоже чувствует себя безбедно.

Ольге Рапунцель не удается стать такой же богатой, как Милена Безбородова, хейтеры почему-то преследуют ее активнее, чем других, но это не мешает ей не беспокоиться о хлебе насущном и ходить на концерты звезд. Новость о налоге на блогерскую деятельность изрядно подкосит экс-участников, особенно тех, кто рассчитывает жить только за доходы от рекламы.

«Давно пора», «Было бы просто супер. А как рассчитывать будут? За подписчиков или за лайки?)», «Отличный способ выявить реальное количество подписчиков. Быстро начнут от накруток избавляться», - считают пользователи.

Рапунцели, кстати, на одну рекламу явно не рассчитывают. Они уже набирают команду для сетевого маркетинга, наверное, верят в то, что Антон Гусев стал миллионером благодаря сетевому бизнесу. Как скоро задумаются о приобретении профессий и дополнительных навыков другие экс-герои шоу? Или намного проще просить о возвращении на шоу, которое совсем скоро вернется на экраны?
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
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