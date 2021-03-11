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Дошкольников Прикамья в шести отдаленных районах переведут из ветхих детских садов в современные помещения

Дошкольников Прикамья в шести отдаленных районах переведут из ветхих детских садов в современные помещения

В семи сельских образовательных учреждениях Пермского края проведут капительный ремонт для дальнейшего перевода дошкольных групп из ветхих деревянных детских садов. Более 150 ребят в шести муниципалитетах смогут заниматься в комфортных и современных условиях, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки региона.

Дошкольные группы будут переведены из семи ветхих детских садов в новые здания в Гайнском, Чайковском, Чердынском, Кочёвском, Лысьвенском и Верещагинском округах.

Всего в крае насчитывается 34 деревянных детских сада, в которых требуется капитальный ремонт с заменой кровли, инженерных сетей и коммуникаций.

«По поручению губернатора с учетом балансировки бюджета дополнили программу строительства и ремонта образовательных учреждений новыми объектами. Всего до 2023 года планируем провести капитальный ремонт 15 школ для размещения дошкольных групп, завершить строительство восьми детских садов взамен ветхих зданий и отремонтировать 11 действующих зданий детсадов», – отметила министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина.

Открытию новых учреждений в крае способствует реализация нацпроектов «Демография» и «Образование», инициированных Президентом России.

Общество

По материалам: edu.ru
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