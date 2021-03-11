Ефремова номинировали на премию "Ника"

Вадим Карасев

Актер Михаил Ефремов, отбывающий срок в колонии за смертельное ДТП, номинирован на премию "Ника" за роль второго плана в фильме Андрея Смирнова "Француз".

На очередной церемонии награды из-за пандемии коронавируса будут вручаться за два года — 2019-й и 2020-й. Ефремов вошел в число номинантов за 2019 год, их полный список представлен на сайте премии. В него вошли Андрей Бурковский, Чулпан Хаматова, Андрей Кончаловский, Юлия Высоцкая, Татьяна Догилева, Кантемир Балагов и другие. Конкурентами Ефремова за награду стали Евгений Цыганов (за роль в фильме "Одесса") и Александр Балуев ("Француз").



Номинации 2020 года можно посмотреть здесь.



Ранее стало известно, что Ефремов сменил профессию в колонии. Теперь актер, по его словам, "работает Зевсом и укрощает молнии".