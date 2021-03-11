Егор Крид и Валя Карнавал расстались

Анастасия Иванова

Странная история с рассекреченными романтическими отношениями Вали Карнавал и Егора Крида, наверное, больше не станет достоянием общественности. После того, как двое, казалось бы, уже давно взрослых людей, снова устроили, как отозвались их подписчики, «глупую подростковую переписку« в stories, вызывая жалость трагическими надписями на черном фоне из-за несостоявшейся любви, у нетизенов начал пропадать интерес к этой паре, потому как, по мнению людей, данный роман был «явно сфабрикован».

«Всегда был одиночкой. Сейчас такой и всегда буду», — в своей манере написал Крид. «Я знаю, что я не единственная», — драматично отвечала ему Валентина (косвенно, конечно, нельзя же разоблачать себя перед публикой!).

После страданий на социальных платформах Карнавал и вовсе заявила, что ее сердце свободно: «Личное — оно не публичное и должно оставаться между двумя людьми… У меня ничего нет. Да, я свободна», – сказала она. Впрочем, сомнение подписчиков звезд о том, была ли любовь, действительно можно разделить, ведь селебрити не могли забыть о существовании друг друга всего лишь за пару дней.

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