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Есть ли будущее у отношений? Простой нумерологический расчет

Есть ли будущее у отношений? Простой нумерологический расчет

Всем влюбленным парам хочется знать о том, что ждет их в будущем, есть ли у них шанс прожить вместе всю жизнь. На эти вопросы может легко ответить нумерология. Эксперты рассказали, как сделать простой расчет на совместимость.


Существует много проверок совместимости: по Знаку Зодиака, по имени. Числа дадут один из самых точных ответов на этот вопрос, поэтому не стоит недооценивать описанную ниже методику.

Нумерологический расчет

Все, что вам необходимо знать, это дни рождения и имена влюбленных. Для примера возьмем простые имена Анна и Иван. Днями рождения будут даты 1.07.1990 и 14.06.1984.

Для начала нам необходимо будет перевести буквы имен в цифры. Для этого воспользуйтесь простой таблицей:



Получаем, что у имени Анна цифровой код «1, 6, 6, 1», а у Ивана код «1, 3, 1, 6». Теперь просто складываем вместе цифры имен и цифры дат рождения. Получаем: 1+6+6+1+1+3+1+6+1+0+7+1+9+9+0+1+4+0+6+1+9+8+4= 85. В нумерологии значение имеют лишь числа от 1 до 9, поэтому нам нужно получить такое число. Складываем цифры до тех пор, пока не получится число из необходимого диапазона: 8+5=13. Повторяем процедуру: 1+3=4. Итоговое число — 4. Теперь необходимо его расшифровать

Расшифровка чисел совместимости

Единица. У ваших отношений определенно есть будущее, причем довольно богатое, яркое и очень позитивное. Вам следует держаться друг за друга. Не давайте людям влиять на ваш выбор. Такой союз благословлен самой Вселенной.

Двойка. Число 2 при расчетах получается у тех, кому в будущем будет сложно жить вместе. В основном главной проблемой таких отношений является эгоизм. Чтобы такая любовь прожила максимально долго, влюбленным стоит больше времени посвящать решению не личных, а общих проблем.

Тройка. Число удачи, духовного просветления и яркой судьбы. Если оно выпало у вас, то эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не бояться сложностей. Скорее всего, такие отношения являются кармическими, но без негативной составляющей. Они призваны научить людей чему-то новому, сделать их сильнее.

Четверка. Такие отношения проходят под покровительством всех четырех стихий. Это значит, что они крайне гармоничны и наполнены искренностью. Считается, что такая любовь будет долговечной, а также очень хорошо будет воздействовать на мужчину и женщину духовно. Они смогут обрести новые цели в жизни, стать лучше.


Пятерка. Число 5 говорит о том, что у отношений определенно есть будущее. Есть все шансы на то, что люди смогут найти подход друг к другу. Главный враг такой любви — спешка. Не нужно торопиться с переводом отношений на новый уровень, со свадьбой. Пусть все течет плавно, чтобы не нарушить покоя.

Шестерка. Число 6 в нумерологии олицетворяет творческое начало. С большой вероятностью ваша любовь будет яркой, но быстротечной. Сделать из нее долговечный и счастливый брак будет сложно. Для этого придется хорошенько поработать и прийти к некоторым соглашениям, компромиссам.

Семерка. Если у вас получилось число 7, значит, ваша любовь является настоящей и крепкой. Огонь страсти между вами может постоянно то вспыхивать, то гаснуть, но духовная привязанность будет очень сильной на протяжении многих лет. Держитесь друг за друга, ведь вы созданы для такого союза.

Восьмерка. Число 8 является финансовым талисманом. В таких отношениях людям будет достаточно сложно фокусироваться на духовной составляющей. Они постоянно будут ставить на первое место деньги или успех. Точнее, у них будет к этому определенная склонность, победить которую непросто, но возможно.

Девятка. В таких отношениях строго противопоказаны пустые обещания. Влюбленным не стоит отключать рациональное мышление. Эти люди смогут открыть новые грани любви, научиться чему-то полезному. Сохранить близость и страсть будет довольно сложно.

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По материалам: dailyhoro.ru
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