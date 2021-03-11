Фонд национального благосостояния в 2021 году не будет пополняться

Лидия Мартынова

Фонд национального благосостояния (ФНБ) в текущем году не будет пополняться, говорится в сообщении Счетной палаты по итогам мониторинга использования средств фонда за январь-ноябрь 2020 года.

"Источником пополнения ФНБ являются дополнительные нефтегазовые доходы. Однако вместо дополнительных сформировались недополученные нефтегазовые доходы. При этом средства в иностранной валюте, приобретенные за счет дополнительных нефтегазовых доходов в первом квартале минувшего года, были полностью использованы в 2020 году", - сообщил аудитор Алексей Саватюгин.

Счетная палата отмечает, что до 1 февраля 2024 года доход от управления уже сформированных средств ФНБ будет зачисляться не в фонд, а в федеральный бюджет. "Таким образом, источников пополнения ФНБ в 2021 году больше нет, а дополнительные нефтегазовые доходы 2021 года могут быть направлены на пополнение ФНБ только в 2022 году", - добавляет ведомство.

Как указывает Счетная палата, на 1 декабря 2020 года совокупный объем фонда в рублевом эквиваленте составлял 13,457 триллиона рублей, из них 65,3% - ликвидные активы, размещенные на счетах Центробанка, и 34,7% - иные, менее ликвидные, активы.

Оценку эффективности вложений в менее ликвидные активы Счетная палата планирует подготовить по итогам мониторинга к лету текущего года.