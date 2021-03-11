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"Газпром" и Монголия согласовали газопровод "Союз Восток"

"Газпром" и Монголия согласовали газопровод "Союз Восток"

"Газпром" и правительство Монголии утвердили план работы на 2021–2022 годы совместной рабочей группы, проектирующей строительство газопровода "Союз Восток". Он станет продолжением на территории страны российской магистрали "Сила Сибири — 2", говорится в сообщении компании.

Документ подписали во время поездки делегации "Газпрома" во главе с заместителем председателя правления компании Виталием Маркеловым в Монголию. Там он провел встречу с вице-премьером государства Сайнбуянгийн Амарсайханом и совершил облет участков предполагаемой трассы газопровода.

"Виталий Маркелов и вице-премьер Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан провели совещание совместной рабочей группы "Газпрома" и правительства Монголии. В частности, был рассмотрен ход разработки компанией специального назначения "Газопровод Союз Восток" технико-экономического обоснования проекта. Стороны подписали план деятельности Совместной рабочей группы на 2021–2022 годы", — отмечено в релизе.

Экспортная мощность магистрали "Сила Сибири — 2" может превзойти мощность газопровода "Сила Сибири" более чем в 1,3 раза. Это позволит поставлять сырье из Западной Сибири в другие страны в больших объемах не только в западном, но и в восточном направлении.

Ранее NEWSTES писал, что "Газпром" ожидает роста поставок газа в Европу в полтора раза больше обычного.

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По материалам: uposters.ru
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