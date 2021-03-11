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ГБР нашло виновника гибели троих десантников, подорвавшихся на мине на Донбассе

ГБР нашло виновника гибели троих десантников, подорвавшихся на мине на Донбассе

В ГБР сообщили о подозрении бывшему начальнику инженерной службы воинской части, которого считают виновным в гибели трех украинских бойцов в районе Новолуганского на Донбассе.

В ведомстве сообщили, что следователи допросили более 60 человек, назначили и изучили выводы 15 экспертиз, среди которых военная, взрывотехническая, судебно-медицинская, иммунологическая, баллистическая, судебно-биологическая.

По данным предварительного расследования, 27-летний руководитель инженерной службы воинской части достоверно знал о наличии неучтенных взрывоопасных предметов на асфальтированной дороге вблизи Новолуганского Донецкой области. Несмотря на это, он не принял мер к обозначению местонахождение боеприпасов хорошо заметными знаками опасности, ограждения и охраны опасного участка, а также его разминирования.

После трагедии, произошедшей 14 февраля, начальник инженерной службы воинской части был уволен.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Напомним, утром 14 февраля в зоне ООС на Донбассе при переходе группы военных на другую позицию для несения службы произошел взрыв. В результате минно-взрывной травмы трое военнослужащих-десантников погибли на месте.

Украина

По материалам: fakty.ua
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