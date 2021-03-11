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Генконсул России не видит больших изменений в контактах с США при Байдене

Генконсул России не видит больших изменений в контактах с США при Байдене
Значительных изменений в контактах российской дипмиссии с официальными лицами США после прихода администрации президента Джо Байдена нет, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Захаров.

"Значительных изменений с точки зрения контактов с официальными лицами после прихода новой администрации не наблюдается. Тем не менее, встречи на различных уровнях продолжаются, к примеру, с секретарями штатов, которые отвечают за международные связи, мэрами городов, представителями деловых кругов", - сказал он.

Российский дипломат также подчеркнул, что для решения конкретных проблем генконсульство использует контакты с местными государственными и муниципальными структурами, включая отделения федеральных министерств, в первую очередь госдепартамента, иммиграционные и правоохранительные органы, аппараты секретарей штатов, мэрию Хьюстона и других городов.


"Да, случается, что отношение к российским дипломатам бывает настороженным, но нельзя сказать, чтобы оно было предвзятым" - отметил Захаров.

Россия

По материалам: ria.ru
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