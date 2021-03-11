Генпрокуратура заинтересовалась назначением сына крупного девелопера министром строительства Самарской области

Вадим Карасев

Генеральная прокуратура России заинтересовалась обстоятельствами назначения министром строительства Самарской области Евгения Чудаева — сына владельца одной из крупнейших строительных компаний региона ГК "Древо" Николая Чудаева. Теперь ведомство проведет проверку действий первых лиц министерства строительства Самарской области на наличие коррупционных правонарушений, пишет "Коммерсантъ".

До того как стать чиновником, Евгений Чудаев был совладельцем и гендиректором нескольких десятков структур девелоперской компании. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сам утвердил его на посту в декабре 2018 года, невзирая на требования 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации". Этот закон обязывает глав регионов предварительно утверждать кандидатуры глав региональных министерств с профильным федеральным министерством.

За время работы Евгения Чудаева деятельность минстроя много раз вызывала критику со стороны местных властей. Издание пишет, что регион не выполнил планы по вводу жилья в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", темпы ввода многоквартирных домов с 2017 года упали на 58% и в итоге регион занял 77-е место в соответствующем федеральном рейтинге.

Ранее NEWSTES писал о том, что дочь чиновника заставили заплатить за незаконно полученную квартиру.