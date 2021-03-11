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Google захотела ввести налоги для YouTube-блогеров

Google захотела ввести налоги для YouTube-блогеровФото: Lucy Nicholson / Reuters

Американская компания Google захотела с июня ввести налоги для иностранных YouTube-блогеров, в том числе россиян. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, компания начала рассылать сообщения блогерам из России, монетизирующим свои каналы за счет рекламы, сервиса YouTube Premium, cуперчата и спонсорства. Блогеры должны до конца мая предоставить компании налоговую информацию занимающейся продажами рекламы структуре Google — AdSense.

Облагать налогом планируется доход от просмотра контента с территории США. Его размер может составить от 0 до 30 процентов в зависимости от наличия соглашения об исключении двойного налогообложения между странами. При этом в Google отмечают, что между США и Россией такое соглашение действует, поэтому ставка может быть и нулевой. Однако если блогер не предоставит в срок запрашиваемую информацию, все его доходы с YouTube будут автоматически облагаться налогом в размере 24 процентов, причем со всей суммы, а не только с дохода за счет зрителей из США.

На запрос издания в пресс-службе компании Google не ответили.

10 марта газета «Ведомости» сообщила, что Минцифры намерено обязать иностранные интернет-платформы уплачивать в российский бюджет налог на доходы физических лиц (НДФЛ) за российских блогеров, которые зарабатывают на рекламе в них. Проект закона предполагается подготовить к середине этого года. Сама инициатива включена в перечень мер по поддержке российской IT-индустрии. Она коснется таких площадок, как Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok.

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По материалам: lenta.ru
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