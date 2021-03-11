Госдума освободила госслужащих от наказания за нечаянную коррупцию

Вадим Карасев

Депутаты Госдумы утвердили в первом чтении законопроекты об освобождении чиновников, судей, парламентариев и сотрудников госкомпаний от ответственности за коррупционные преступления, совершенные по независящим от них обстоятельствам. Об этом говорится на сайте нижней палаты.

Документ предусматривает освобождение от наказания представителей власти, если обвиняемый не мог повлиять на события, которые привели к нарушению закона. К ним относятся обстоятельства, "находящиеся вне контроля" со стороны чиновника, депутата или судьи, неожиданные обстоятельства непреодолимой силы, такие как стихийные бедствия, пожары, эпидемии, забастовки, военные действия и теракты, а также принимаемые государственными и муниципальными органами власти запретительные или ограничительные меры. Признавать обстоятельства таковыми будет комиссия по соблюдению требований к служебному поведению государственных или муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов или аналогичный ей орган.

"Независящими от физического лица обстоятельствами не могут быть признаны регулярно повторяющиеся и прогнозируемые события и явления, а также обстоятельства, наступление которых зависело от воли или действий физического лица, ссылающегося на наличие этих обстоятельств", — указано в законопроекте.

Под действие закона № 1078992-7 попадают государственные и муниципальные служащие, федеральные, региональные и муниципальные депутаты, сенаторы, судьи, прокуроры, сотрудники МВД, ФСИН, СКР, МЧС, военные, таможенники, сотрудники Банка России, Совета Безопасности, Счетной палаты, послы и члены избирательных комиссий. Законопроект № 1078988-7 дополнительно расширяет действие предыдущей нормы на сотрудников госкорпораций и госкомпаний, публично-правовых компаний, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и фонда ОМС, а также на работников государственных внебюджетных фондов и других организаций, создаваемых на основании федеральных законов или организаций "для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами". Документы еще должны быть одобрены Совфедом и подписаны президентом.















