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«Госизмена» 236 нардепов и «бан» российских банков: что решили на заседании СНБО

«Госизмена» 236 нардепов и «бан» российских банков: что решили на заседании СНБО

В четверг, 11 марта, прошло заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, его проводил президент Владимир Зеленский. О принятых решениях сообщил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов.

«На сегодняшний день у нас было два российских банка, которые попали под санкции еще с 2019 года. 19 марта у них заканчивался этот срок. Двум этим российским банкам продлен срок этих санкций еще на три года», — сказал Данилов.

Утверждена Стратегия деоккупации и реинтеграции в Украину временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя. В этом контексте Служба безопасности Украины проверит обстоятельства ратификации Харьковских соглашений, заключенных в 2010 году. Секретарь СНБО отметил, что это решение 236-ти нардепов открыло дорогу к оккупации Крыма.

«СБУ может возбудить дело по статье „государственная измена“. Голосовало много интересных персонажей, которые продолжают оставаться в политике», — заявил Данилов.


Решением СНБО создан Центр противодействия дезинформации. К его работе привлекают разведчиков, представителей министерств и ведомств.

Данилов отметил, что определилась судьба «Мотор Сич».

«На сегодняшний день принято решение, согласно которому предприятие „Мотор Сич“ будет возвращено украинскому народу», — подчеркнул секретарь СНБО.

Будет проведена проверка по «Донецкоблгазу», владельцы которого — две компании с регистрацией в Гонконге. При выявлении нарушений это предприятие вернут в госсобственность.

Украина

По материалам: fakty.ua
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