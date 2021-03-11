Хватает за зад: видео флирта Агаты Муцениеце с женатым режиссером

Алексей Вольцев

Вчера продюсер Муцениеце поспешила опровергнуть возможные отношения Агаты с женатым режиссером фильма «Холоп» Климом Шипенко. Однако, кадры, оказавшиеся в распоряжении «NewsTes.ru», подтверждают обратное.

После того, как в Сети появились фото, на которых дама, похожая на Агату Муцениеце, милуется с женатым режиссером фильма «Холоп» Климом Шипенко, на ее защиту встала продюсер актрисы. Она заявила, что подопечная просто не способна на такой поступок. Мол, это удел «женщин с низкой социальной ответственностью».

Ведь еще недавно в глазах общественности Агата сама выглядела жертвой — ее муж Павел Прилучный, не успев официально развестись, начал встречаться с Мирославой Карпович. Ту называли разлучницей, клеймили, травили… Но, похоже, ситуация повторяется. В распоряжении «NewsTes.ru» оказались фото и видео, на котором, во-первых, уже не остается никаких сомнений, именно Муцениеце. Во-вторых, вряд ли происходящее в ролике можно толковать двусмысленно.

«Видео снято в конце января, в театре, — рассказал «NewsTes.ruу» источник. — Они сидели в ложе, особо даже не скрывались, но, разумеется чувств не демонстрировали. В отличие от того, что было потом. Для начала Клим ущипнул Агату за попу, потом ребята обнимались и целовались на улице. Шипенко на данный момент официально женат, Муцениеце же на все вопросы отшучивается, мол, просто дружат. Но это далеко не первый раз, когда их наблюдают вместе люди из общей тусовки».

Недавно режиссер, кстати, отпраздновал 10-летие брака со сценаристом Соней Карпуниной. Супруги воспитывают дочь Клементину и маленького сына, который появился на свет в июне прошлого года. В семье, однако, не все всегда было гладко, как может показаться из интервью и социальных сетей пары. Брак чуть не распался несколько лет назад, супруга Шипенко даже подала в суд на раздел имущества. Но, похоже, Климу удалось помириться и сохранить союз, Соня забрала заявление.

Любопытно, что в тот же период с мужчиной решила выяснить финансовые отношения и первая супруга — Ксения Буравская. Она потребовала у бывшего мужа алименты на содержание общего сына Дилана. Но, похоже, и там режиссер смог решить урегулировать ситуацию в досудебном порядке.

Прилучный и Муцениеце, которые развелись летом 2020-го, тоже все решили миром — никаких споров по общей недвижимости, воспитанию детей. Павел продолжает проводить время с сыном Тимофеем и дочерью Мией, часто берет наследников на съемки. Правда, сохранить теплые отношения с бывшей супругой ему при этом не удалось.