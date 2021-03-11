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Испанская фармкомпания захотела производить "Спутник V"

Испанская фармкомпания захотела производить "Спутник V"

Испанская биофармацевтическая группа Zendal проинформировала министерство промышленности Испании о желании производить российскую вакцину "Спутник V", передает Euractiv.

Как отмечается, письмо, направленное компанией министру промышленности Рейесу Марото, было перенаправлено в министерство здравоохранения страны.

9 марта посольство России в Мадриде сообщило, что испанская консалтинговая компания IberAtlantic ведет переговоры о потенциальном соглашении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Zendal о производстве вакцины в Галисии. По словам исполнительного директора IberAtlantic Педро Мурино, переговоры по поиску производителя вакцины в Испании продвигаются "в хорошем ритме и, вероятно, приведут к подписанию контракта".

Ранее РФПИ объявил о заключении соглашений на производство препарата в Испании, Италии, Франции и Германии. После этого в минздраве Испании сообщили, что не осведомлены о таких контрактах, заключенных местными компаниями.

Как писал NEWSTES, Италия стремится стать первой страной ЕС, которая будет производить "Спутник V". Кроме того, глава германской земли Тюрингия призвал власти ФРГ начать закупки российской вакцины для скорейшего возвращения к нормальной жизни.

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По материалам: uposters.ru
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