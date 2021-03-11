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Источники для пополнения «главной кубышки России» оказались исчерпаны

Источники для пополнения «главной кубышки России» оказались исчерпаныФото: Павел Лисицын / РИА Новости

Источники для пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ) — «главной кубышки России» — в 2021 году оказались исчерпаны. Об этом говорится в отчете Счетной палаты по итогам мониторинга использования средств ФНБ за январь-ноябрь 2020 года, опубликованном на ее сайте.

Дополнительные нефтегазовые доходы могут быть направлены на пополнение фонда в 2022 году.

Аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин напомнил, что источником пополнения ФНБ являются дополнительные нефтегазовые доходы, и объяснил ситуацию. «Вместо дополнительных сформировались недополученные нефтегазовые доходы. При этом средства в иностранной валюте, приобретенные за счет дополнительных нефтегазовых доходов в I квартале минувшего года, были полностью использованы в 2020 году», — отметил он.

Согласно данным Минфина, указанным в отчете, расчетная сумма дополнительных нефтегазовых доходов за январь-март 2020 года, составила 570 миллиардов рублей, а объем проданной к августу валюты достиг 646,194 миллиарда рублей. В результате к концу лета на счетах Федерального казначейства не осталось средств, при этом до 1 февраля 2024 года доход от управления уже сформированных средств ФНБ будет зачисляться в федеральный бюджет, а не в фонд.

«Таким образом, источников пополнения ФНБ в 2021 году больше нет, а дополнительные нефтегазовые доходы 2021 года могут быть направлены на пополнение ФНБ только в 2022 году», — пояснили в ведомстве, добавив, что на 1 декабря 2020 года доля ликвидных активов в общем объеме ФНБ по сравнению с началом года снизилась с 79 до 65,3 процента.

Ранее в январе президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос об увеличении объема средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), привлекаемых Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), для реализации проектов в сфере нефтегазохимии.

Незадолго до этого глава государства уверял, что власти не будут разбрасываться деньгами из фонда. Он напомнил, что средства ФНБ могут тратиться лишь в том случае, если объем фонда превысит 7 процентов ВВП, и отмечал, что деньги ФНБ должны направляться на проекты на возвратной основе. Сообщалось, что 20 процентов ФНБ уже сейчас находятся в экономике, будучи проинвестированными в крупные инфраструктурные проекты.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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