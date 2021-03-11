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Источники рассказали о переносе одного из трех пусков ракеты "Протон"

Источники рассказали о переносе одного из трех пусков ракеты "Протон"
Старт ракеты-носителя "Протон-М" со спутником-ретранслятором "Луч-5", планировавшийся в этом году, отложен на 2022 год, сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли.

В декабре еще один источник рассказал агентству, что в 2021 году намечаются три пуска "Протона": с модулем "Наука" к Международной космической станции, телекоммуникационными аппаратами "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" и спутником-ретранслятором "Луч-5".

"Запуск "Луча-5" отложен на 2022 год", - сказал собеседник агентства.

Роскосмоса") Алексей Варочко во время посещения предприятия членами Российского союза ветеранов и Клуба военачальников.

С 2001 года осуществлены 110 пусков ракеты "Протон-М" с космодрома Байконур, 11 из которых завершились авариями. В 2025 году ракета по требованию Казахстана должна быть выведена из эксплуатации из-за использования в ней токсичных компонентов топлива. На смену "Протону" создана ракета "Ангара-А5".

Россия

По материалам: ria.ru
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