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Итальянская мафия запретила скорым сирены и мигалки из-за наркоторговцев

Итальянская мафия запретила скорым сирены и мигалки из-за наркоторговцевФото: Globallookpress.com

Итальянская мафия запретила скорым сирены и мигалки из-за наркоторговцев: те якобы не могут завершить сделки с покупателями, поскольку путают врачей с полицейскими. Об этом пишет The Times.

Во время последнего инцидента в Неаполе двое неизвестных на мотоцикле догнали машину скорой помощи, когда она ехала на вызов. Мафиози угрожали пристрелить водителя, если тот не выключит сирену, и настаивали, что ею вообще нельзя пользоваться в этом районе. Медикам пришлось вызвать полицию, чтобы спокойно уехать.

По словам врача скорой помощи Мануэля Руджьеро, подобное происходит и в других районах. «Мы уже получили распоряжение не использовать сирены в кварталах Санита и Траяно, где местные кареты скорой помощи включают спецсигналы, только покинув район», — рассказал он.

При этом на бригады скорой помощи нападают и родственники больных: их критикуют за медлительность. Так, из-за инцидента с мафией врачи не успели спасти пациента с остановкой сердца. Издание отмечает, что за последние три года в Неаполе было зарегистрировано 300 случаев агрессии в отношении медиков. Местные политики обещают бороться с мафиозными кланами и просят правоохранительные органы заняться защитой водителей скорой.

В марте 2020-го стало известно, что власти Италии опасаются волнений и бунтов из-за коронавируса, которые спровоцирует мафия. Тогда на Сицилии и в других местах на юге были слышны призывы к разграблению супермаркетов.

В мире

По материалам: lenta.ru
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