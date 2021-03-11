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Изменяла ли Ольга Бузова мужчинам? Откровенное признание телезвезды

Изменяла ли Ольга Бузова мужчинам? Откровенное признание телезвезды

К своим 35 годам звезда один раз побывала в браке и пережила ряд неудачных романов. Так случилось, что практически все отношения Ольги Бузовой потерпели крах из-за мужского обмана. Сама же певица, по ее признанию, всегда была верна возлюбленным.

Мужчины нередко предавали телеведущую, а вот ее не интересовали связи на стороне, если она с кем-то встречалась. «Мне 35 лет, у меня было не много отношений, но все они были длительными. Я ни разу в этой жизни не изменяла. И даже мысли о том, чтобы это сделать, у меня никогда не было», — рассказала Бузова.

Ольга не понимает, почему большинство мужчин считает: мол, сходить налево — это вполне нормальная тенденция. По ее мнению, таким образом они проявляют неуважение к женщине, с которой живут. «Когда ты любишь, ты не имеешь права на это. Ты не можешь причинить боль партнеру. Ты и себе причиняешь боль, если делаешь это. Измена и любовь — вещи несовместимые. Выбирая между свободой в отношениях и верностью, я выбираю верность», — подчеркнула Ольга.

Сама исполнительница хита «Мало половин» познала, что такое жестокое предательство, когда жила с Дмитрием Тарасовым. Их брак распался, когда футболист начал заводить связи на стороне. По слухам, уже тогда он тайно встречался с моделью Анастасией Костенко.

Сегодня личная жизнь Ольги по-прежнему не cкладывается. Недавно она рассорилась с Давидом Манукяном, обвинив его в изменах. О том, что именно произошло, экс-возлюбленные предпочитают не рассказывать. Лишь иногда певица дает волю эмоциям на своей странице в социальной сети. Когда Ольга узнала, что ее заблокировала партнерша Давы по шоу «Танцы со звездами» Дарья Палей, она резко высказалась. «Как циклично. Все шлюхи, которые спят с моими мужчинами, меня блокируют», — написала Ольга.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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