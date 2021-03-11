«Я был закомплексованный»: Александр Ревва признался, что потерял девственность в 20 лет

Влада Некрасова

Александра Ревву по праву называют секс-символом российского шоу-бизнеса. Артист хорошо сложен и уверен в себе, однако, как оказалось, так было не всегда. Звезда Comedy Club признался, что в юности страдал от комплексов, которые мешали ему знакомиться с девушками.

46-летний Александр Ревва принял участие в шоу «Я себя знаю!», по правилам которого гость должен либо правильно угадать факты, касающиеся его биографии, либо рассказать постыдную историю. Впрочем, артист не стал ждать каверзных вопросов от ведущего Азамата Мусагалиева и сразу перешел к откровениям.

«Мне до 20 лет было стыдно. Очень… Я был такой закомплексованный, закрытый, а потом — бац! — и потерял девственность», — заявил шоумен. «В 20 лет?» — удивился ведущий. «Да! Представляешь?» — ошарашил Азамата Ревва, но не стал вдаваться в подробности.

К слову, сейчас звезда счастлив в браке с Анжеликой, которая подарила ему двух дочерей: Алису и Амели. Супруги познакомились еще в 2004-м, а поженились спустя три года отношений. «Спасибо за то, что сделала меня самым счастливым мужчиной во Вселенной! Спасибо за фантастических девочек, которых я обожаю, спасибо за все!» — писал Ревва жене в годовщину свадьбы.

А ведь обрести уверенность в себе и завоевать статус секс-символа российского шоу-бизнеса ему помог Артур Пирожков. Образ самовлюбленного мачо продвинул артиста и в карьере. Александр уже несколько лет выпускает музыкальные композиции под его именем, а недавно даже вышел на международный уровень.

«Записываю альбом Артуру Пирожкову на английском языке. Трек «Зацепила», который порвал Россию и Восточную Европу, в Германии вошел в двадцатку популярных песен. Поступило предложение от компании Warner Music сделать версию не только для наших русскоязычных граждан, живущих за границей, но и для иностранных жителей. Мы пересняли клип. Текст поменяли», — уточнил Ревва.