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"Я — победительница": трансгендер стала участницей шоу "Ты — топ-модель" с Анастасией Решетовой

"Я — победительница": трансгендер стала участницей шоу "Ты — топ-модель" с Анастасией Решетовой

25-летняя трансгендерная манекенщица Ника Крауш примет участие в проекте ТНТ "Ты — топ-модель", сообщает PeopleTalk. Ведущей шоу станет экс-возлюбленная Тимати Анастасия Решетова.

Премьера проекта, модным экспертом которого будет сам Филипп Пляйн, состоится на ТНТ уже 21 марта. 

Победительница шоу получит 3 миллиона рублей и контракт с брендом известного дизайнера Philipp Plein.

По словам авторов реалити, шоу поможет зрителям взглянуть на профессию манекенщицы по-новому.

В проект "Ты — топ-модель" были отобраны со всей России 70 героинь — в том числе первая российская модель-трансгендер Ника Крауш. По ее словам, на кастинге все члены жюри сказали ей "да".

"Я пришла на этот проект за своим титулом. Я — победительница, потому что во мне есть все, чтобы стать топ-моделью", — считает Ника Крауш, совершившая с согласия родителей трансгендерный переход в 16 лет.

Как сообщалось, cоведущими Анастасии Решетовой в шоу "Ты — топ-модель" станут комик Александр Гудков и стилист Гоша Карцев.

"Это шоу о том, что устаревшие стандарты и правила можно изменить. Индустрии высокой моды в России нет. Нас это не устраивает, поэтому мы найдем тех, кто станет лицом нашей страны на мировой арене", — рассказала Решетова.

Как писал NEWSTES, ранее Садальский раскритиковал шоу "Маска", обвинив телевизионщиков во вранье.

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По материалам: uposters.ru
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