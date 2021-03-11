"Я в это не верю": Иосиф Пригожин усомнился в честности отбора на "Евровидение"

Вадим Карасев

29-летняя певица Манижа в этот раз представит Россию на "Евровидении" в Роттердаме с песней "Русская женщина". Продюсер Иосиф Пригожин после этого в интервью РИА "ФАН" усомнился в "порядочности выбора" артиста на международный песенный конкурс.

В Международный женский день Манижа смогла обойти в ходе голосования на Первом канале Антона Беляева с его группой Therr Maitz и дуэт #2Маши. В последний раз россиянам доверяли выбирать участника "Евровидения" в 2012 году — в результате тогда отправились на конкурс в Баку "Бурановские бабушки".



Супруг Валерии Иосиф Пригожин заявил, что он рад за Манижу. "Что касается порядочности выбора — я в это не верю <...> При всем моем уважении к отдельно взятым личностям, я в отборочные истории не верю и никогда не поверю", — сказал продюсер.



Иосиф Пригожин вспомнил, как в конце нулевых от России на "Евровидение" отправили известную своими русофобскими высказываниями Анастасию Приходько.

В 2008 году буквально "кинули" певицу Валерию и отправили вместо нее певицу с Украины Анастасию Приходько, которая сейчас выступает против русских и против евреев. Антисемитизм и ненависть по отношению к России — вот такой получился выбор. В 2008 году Валерия оказалась в российском национальном финале отборочного конкурса. Я лично потратил 300 000 долларов не только на приобретение песни, но и на съемки клипа. Нам Жан-Поль Готье прислал костюмы! Предварительно велись переговоры, нам говорили, что не нужно выигрывать. Я представлял русскую певицу Валерию, гражданку России, а Россия в 2009 году принимала конкурс у себя дома… Отдали пальму первенства госпоже Приходько с песней "Мамо". Где сейчас Приходько?

Супруг Валерии пожаловался, что никто не хочет выслушать правду от людей, давно работающих в музыкальной индустрии.

"Я высказываю свое сугубо личное мнение — не верю в отбор, но считаю, что Манижа —достойный артист, имеющий право представлять Россию, за нее не стыдно", — сказал Пригожин.



По словам продюсера, не имеет большого значения, выиграет Манижа на "Евровидении" в Роттердаме или проиграет. Как считает Иосиф Пригожин, международный конкурс давно уже не про музыку, а про политику.

Чего мы хотим? Хотим, чтобы Россия звучала. Я не верю в голосование, в том числе и на "Евровидении". Обжегшись на молоке, дую на воду. Я поздравляю Манижу и ее продюсеров с тем, что они получат сумасшедшее промо. Нам, как продюсерам, важно, чтобы артист получил промо.

Напомним, Нидерланды получили возможность провести "Евровидение" после победы в конкурсе в 2019 году поп-исполнителя Дункана Лоуренса.

В 2020 году мероприятие было перенесено на год из-за пандемии коронавируса. Финал "Евровидения-2021" состоится 22 мая в Роттердаме.

Как писал NEWSTES, ранее Александр Панайотов заявил о желании отправиться на "Евровидение".