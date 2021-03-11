Японские истребители поднялись на перехват российских самолетов

Вадим Карасев

Ту-95МСФото: Минобороны РФ / РИА Новости

Япония подняла истребители на перехват российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС. Это произошло во время планового полета, сообщили «Ленте.ру» в Минобороны России.

Как отмечается, его выполняли два Ту-95МС дальней авиации. Их с российской стороны сопровождали истребители Су-35С.

В ведомстве указали, что полет проходил над нейтральными водами Японского моря и северо-западной части Тихого океана. «На отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители F-15 ВВС Японии», — пояснили в Минобороны.

Сообщается, что полет в общей сложности занял более девяти часов и проходил в соответствии с международными правилами.

В начале февраля сообщалось, что у границ России за одну неделю заметили десятки разведывательных летательных аппаратов других стран: самолетов и беспилотников.

Истребители НАТО сотни раз поднимались в небо для перехвата российских военных самолетов в 2020 году. По данным Североатлантического альянса, в прошлом году ВВС стран-участниц более 400 раз перехватывали военные самолеты, приблизившиеся к воздушным границам НАТО в Европе.