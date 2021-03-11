Ярослав Сумишевский признался, что живет в страшном сне после смерти жены

Алексей Вольцев

В жизни известного певца Ярослава Сумишевского больше месяца назад произошло страшное ДТП, в результате которого он потерял свою любимую жену Наталью. Артист тяжело переживает горе и признается, что с трудом находит в себе силы жить дальше.

Ярослав Сумишевский после смерти жены продолжает жить, однако уже совсем другой жизнью. У себя в микроблоге певец отмечает, что продолжает жить «как в страшном сне». Каждый день ему хочется проснуться в другой реальности, где еще жива его возлюбленная Наталья. Ярослав признает, что она была смыслом его жизни. Сейчас артисту практически все напоминает о ней — магазины, улица, дом и сын, ради которого и держится певец.

Теперь, когда Ярославу приходится решать все проблемы в полном одиночестве, он чувствует себя так, будто нужно и вовсе научиться жить заново. Это певец воспринимает, как очередное испытание жизни, которое ему нужно пройти. Ярослав не сдается и продолжает вести концерты. Всю программу он посвящает Наталье. Кроме того, певец не запускает и свои социальные сети. Ярослав все чаще публикует новый контент, однако поклонники под каждым кадром отмечают, что у него очень грустные глаза.

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