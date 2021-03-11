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Экипаж затонувшего у берегов Румынии сухогруза оказался украинским

Экипаж затонувшего у берегов Румынии сухогруза оказался украинским
Среди членов экипажа на борту сухогруза, затонувшего у берегов Румынии, не было граждан России, весь экипаж украинский, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте.

"(Моряки - ред.) все 13 человек граждане Украины", - сообщил представитель ведомства.

Сухогруз Volgo Balt 179 затонул в четверг у берегов Румынии, 10 человек были спасены, двое погибли, поиски еще одного члена экипажа продолжаются. На момент передачи сигнала бедствия судно находилось в 76 милях от румынского берега. В последнем сообщении экипаж передал, что намерен покинуть сухогруз.


Ранее в Российском профсоюзе моряков РИА Новости сообщили, что судно ходило под флагом Коморских островов, а судовладельцем (судовым менеджером) является украинская компания Seatrans CO LTD-Nikolayev.


В Росморречфлоте отмечают, что зарегистрированным владельцем судна является компания Comet Shipping, которая по документам ведомства зарегистрирована в Таллине. И в ведомстве, и в профсоюзе отметили, что владелец формально может быть в офшоре, а реально - украинский.

В мире

По материалам: ria.ru
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