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Экс-депутат Рады заявил о невозможности восстановить экономику Украины

Экс-депутат Рады заявил о невозможности восстановить экономику Украины
Украинская экономика за последние годы откатилась на 20 лет назад и сейчас ее уже не восстановить. С таким заявлением в эфире телеканала "Наш" выступил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.

По словам экс-парламентария, даже если украинский ВВП начнет расти на десять процентов в год, то до уровня 2013 года экономике все равно придется восстанавливаться не менее десяти лет.

Если государство займется восстановлением промышленности, то станет ясно, что для этого уже нет трудовых кадров – специалисты разъехались работать в Польшу, Венгрию и Италию, считает бывший депутат.

Донбассе и восстановление отношений с Россией уже не помогут Украине вернуться к былому благополучию – страну придется восстанавливать с нуля.
В мире

По материалам: ria.ru
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